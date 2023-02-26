طرق ومياه وخدمات وتعليم.. إنجازات التعمير في سيناء منذ 2014

كشف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، أن القيادة السياسية نجحت في تنمية سيناء بالتوازي مع القضاء علي الإرهاب.

وأضاف “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “ أن أهالي سيناء كانوا يعانون من التهميش قبل 2014، مضيفا:" يد التنمية امتدت إلى سيناء بعد العام 2014، بعدما كانت تعاني من نقص الخدمات والمشروعات.

وأكد أن الإرهابيين كانوا يريدون تكبيل يد الدولة عن تعمير شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن الأنفاق والكباري التي تم بناؤها في سيناء سهلت عملية النقل والانتقال بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية.

وأردف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، أن القيادة السياسية تسعى لملء الفراغ الجغرافي في سيناء بنحو 3.5 مليون نسمة وهذا يكون من خلال بناء المشروعات.

وأشار المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، إلى أن المواطن السيناوي شعر بتحسن الخدمات في كل المجالات، خاصة في التعليم حيث تم بناء جامعات أهلية بها 18 كلية.

واختتم أنه تم بناء مدارس متنوعة وطرق ومحاور، وتم إزالة الكمائن بعد النجاح في القضاء على الإرهاب، والطرق باتت مفتوحة طوال الوقت، وتم توفير كل الخدمات كباقي المحافظات.