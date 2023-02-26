ننظر لأعلى|أول تعليق من فرج عامر بعد فوز سموحة على حرس الحدود

حقق فريق سموحة فوزا غاليا على نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الاحد، بنتجية ٣/٠في إطار منافسات الجولة الـ٢٠ للدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "الحمد للة فوز سموحة علي حرس الحدود يرفع فريق سموحة الي المركز الثامن و ننظر الي اعلي"

وتابع "حكم محترم وفيديو محترم ، الحمد للة انني كلامي طلع صح، اول اشتراك لزياد طارق مع سموحة الآن ، تمنياتي بالتوفيق.



ترتيب سموحة وحرس في جدول الدوري الممتاز

تواجد فريق سموحة في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما تواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.