عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد بطلاً لكأس كاراباو للمرة السادسة في تاريخه

مانشستر يونايتد ونيوكاسل
مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

توج فريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو”، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في مباراة النهائي.

وجاء الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد عن كاسيميرو في الدقيقة 33، ثم أضاف سفين بوتمان في الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه.

وكان مانشستر يونايتد قد توج بالبطولة 5 مرات من قبل مواسم، 1991–92، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2016–17.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - شاو 

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - أنتوني - برونو - راشفورد

خط الهجوم: فيجورست

بينما أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الأساسي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: تريبير - شار - بوتمان - بران 

خط الوسط: لونجستاف - جيماريش - جويلاينتون

خط الهجوم: ألميرون - ويلسون - ماكسيمين

يُذكر أن هذه البطولة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد منذ عام 2017، وأول بطولة للهولندي تين هاج مع الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كأس كاراباو نيوكاسل يونايتد كاسيميرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بشأن ترتيبات التجارة.. زعماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعقدون محادثات مباشرة في لندن غدا

بشرى سارة بشأن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل

ببيان عاجل من بيلاروس بشأن أنباء وقوع تبادل إطلاق النار مع أوكرانيا

تدريب 50 ألف معلم وموجه على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023

انخفضت 30 جنيها.. غرفة الجيزة: أسعار الدواجن تتراجع بقوة خلال الأيام المقبلة

أحمد موسى: السيسي أحبط مشروع الإخوان لبيع أراضي سيناء لغير المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس البحر.. رزان المغربى تثير الجدل باطلالة جريئة

بلوك مختلف .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

رمز اليهودية أبرزها.. كنوز مخفية يمكنها تغيير العالم| تعرف عليها

فرح شعبى.. خطيبة عمرو راضى تثير جدلا بسبب خصرها.. والجمهور: فوتوشوب

فيديو

بسبب زلازل تركيا الأخيرة .. أجسام تتحرك في الفضاء تهدد الأرض "فيديوجراف"

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ