مانشستر يونايتد بطلاً لكأس كاراباو للمرة السادسة في تاريخه

توج فريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو”، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في مباراة النهائي.

وجاء الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد عن كاسيميرو في الدقيقة 33، ثم أضاف سفين بوتمان في الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه.

وكان مانشستر يونايتد قد توج بالبطولة 5 مرات من قبل مواسم، 1991–92، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2016–17.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - شاو

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - أنتوني - برونو - راشفورد

خط الهجوم: فيجورست

بينما أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الأساسي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: تريبير - شار - بوتمان - بران

خط الوسط: لونجستاف - جيماريش - جويلاينتون

خط الهجوم: ألميرون - ويلسون - ماكسيمين

يُذكر أن هذه البطولة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد منذ عام 2017، وأول بطولة للهولندي تين هاج مع الشياطين الحمر.