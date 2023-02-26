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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فرح شعبى.. خطيبة عمرو راضى تثير جدلا بسبب خصرها.. والجمهور: فوتوشوب

صدى البلد

نشرت خطيبة البلوجر الشهير عمرو راضى ، هدير النحاس عارضة الأزياء صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت خطيبة عمرو راضى بملابس كاجوال مرتدية بنطلون جينز و شميز وهو ما كشف عن خصرها الصغير وعلق الجمهور: ده فوتوشوب
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للبلوجرعمرو راضى  خلال احتفاله بخطوبته في أجواء شعبية على البلوجر هدير النحاس.

 

وأثار الحفل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد ومعجب، ورأى البعض أن البحث عن التريند بات مسيطرا على أفعال الكثير من الناس.

 

وظهر راضي مع عروسه وهما يدخلان الحفل داخل توك توك، إلى جانب ظهور خطيبته وهي ترقص بالزي الشعبي.

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عارضة الأزياء خطيبة عمرو راضي هدير النحاس عمرو واضى عمرو واضى وخطيبته

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