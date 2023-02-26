أحمد موسى: السيسي أحبط مشروع الإخوان لبيع أراضي سيناء لغير المصريين

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش المصري حقق التنمية ودحر الإرهاب في سيناء خلال السنوات الأخيرة.

وأكد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس السيسي وعد المصريين وأوفى بالوعد في تنمية سيناء.

وأوضح موسى، :" الرئيس السيسي نجح في إحباط مشروع ومخطط الإخوان لتمليك سيناء لغير المصريين من الإرهابيين، مضيفا:" تاريخ هذا الكلام كان قبل 2014 وقت حكم الإخوان.

وأضاف موسى،:" الأرض التي ننميها اليوم، كانت معرضة للبيع من قبل الإخوان، معقبا:" الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت منع بيع أرض سيناء لغير المصريين وأحبط مشروع الإخوان.

وأكمل أحمد موسى،:" لن يسيطر علي أرض سيناء سوي الجيش المصري ورجاله، والرئيس السيسي رفض التفريط في أرض الفيروز.