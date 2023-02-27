بيجو 508 الشكل الجديد |صور

كشفت رسميًا شركة بيجو رائدة تصنيع السيارات الفرنسية، عن احدث اصداراتها والتي طال انتظارها عالميًا، بعد سلسلة من التكهنات حول الجيل الجديد منها وهي النسخة الشهيرة 508، حيث تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي.

وجاءت السيارة بيجو 508 في جيلها الجديد، عبر حزمة من اللمسات العصرية، والتي طالت الهيكل الخارجي حيث دعم ببعض الترقيات المميزة، إلى جانب المقصورة الداخلية ايضا، عبر فئات السيدان، والاستيشن واجن SW.

بيجو 508 الجديدة

قدرات قوية لمحركات بيجو 508 الجديدة

جاءت السيارة بيجو 508 بمحرك ثلاثي الاسطوانات مدعوم بشاحن تيربو، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 218 حصانا.

بيجو 508 الجديدة

كما تستخدم بيجو 508 محرك تيربو رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، وبقوة قدرها 130 حصانا، بالاضافة إلى محركات هجينة بقوة تتراوح بين 150 أو 180 حصانا، لتصل القوة الاجمالية لـ 180 و 225 حصانا، بعد دعم محرك كهربائي بقوة 81 كيلووات، إلى جانب قدرات قدرات اخرى عالية التجهيز وخاصة للفئة PSE الرياضية.

بيجو 508 الجديدة

ودعمت السيارة بيجو 508 بعدد من برامج التحكم في اوضاع القيادة مثل، الوضع الاقتصادي، بالاضافة إلى الوضع العادي والهجين، والدفع الرباعي، إلى جانب الوضع الرياضي، والمريح، بينما زودت بعدد من التجهيزات يتضمن، مثبت سرعة، ونظام الرؤية الليلي، وتقنية التحكم في التوقف والانطلاق، وكاميرا عالية الاداء.

بيجو 508 الجديدة

وتتعرف السيارة بيجو 508 على اللافتات المرورية، ومعرفة النقاط العمياء، بالاضافة إلى تحديد المسارات، إلى جانب مجموعة عدادات رقمية قياسها 12 بوصة، ونظام ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 20 بوصة.