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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقيمة 25 ألف جنيه.. زيادة جديدة لأسعار بيجو 508 موديل 2023| صور

بيجو 508 موديل 2023
بيجو 508 موديل 2023

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية بيجو عن تحديث جديد لأسعار سيارات الشركة في السوق المصري، وشهدت الأسعار الرسمية زيادة لبعض الطرازات الجديدة موديل 2023، ومن أبرزها بيجو 508 الجديدة.

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بيجو 508 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 508 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 على محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

كما تتوفر السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك أقوى في الفئات الأعلى سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 215 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بنظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 7.5 ثانية فقط.

بيجو 508 موديل 2023

وبلغت أبعاد السيارة بيجو 508 موديل 2023 نحو 4750 مم للطول الكلي، 4750 مم للعرض الكلي، و 1404 للارتفاع الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 145 مم، و بلغ قياس قاعدة العجلات 2793 مم.

بيجو 508 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,019,990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,124,990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,224,990 جنيه.

الفئة الربعة بقيمة قدرها 1,234,990 جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 1,374,990 جنيه.       

الفئة السادسة بقيمة قدرها 1,384,990 جنيه.

 

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