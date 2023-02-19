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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا كروس.. مواصفات وأسعار السيارة في السعودية

سيارة تويوتا كورولا
سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر، وهي من أشهر إصدارات الصانع الياباني المنتشرة في السعودية، وذلك بفضل ما تحمله من مميزات وتكنولوجيات عصرية حديثة، بالإضافة إلى تصميمها العصري والشبابي ومساحتها الرحبة، ومحركها القوي .

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

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محرك تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي هجين، ينتج قوة 122 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 4.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 36 لترًا.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

أبعاد تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 داخل السوق السعودي للسيارات بطول 4460 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1620 ، وقاعدة عجلات بطول 2640، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 407 لترات.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

مواصفات الأمان في تويوتا كورولا كروس موديل 2023

زودت سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بالعديد من مواصفات السلامة والأمان منها، نظام كشف حركة المجسمات، وABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، وتحكم في تسارع الانزلاقات، والتحكم بالمقود أوتوماتيك AUC، ووسائد هوائية، وإنذار لمنع السرقة، وقفل تلقائي للأبواب، ومساعد الفرامل BA، ومنبه النقاط العمياء، وكاشف التصادم، ومنبه للرياح، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ونظام المساعدة على تسلق التلال، ونظام مانع الحركة، وكاميرا خلفية، ومحدد سرعة، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر.

مقصورة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تمتلك مقصورة سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 العديد من التجهيزات منها، ستائر إلكترونية، وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي، وصندوق مبرد، ونظام عرض المعلومات المتعددة، وسقف زجاج بانورامي، ومنافذ للطاقة، وفتحات تكيف خلفية، وإمكانية تعديل إمالة المقود، وأضاءه داخلية، ونظام صوتي .

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تصميم تويوتا كورولا كروس موديل 2023 الخارجي

تظهر تويوتا كورولا كروس موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، 4 عجلات من الألمنيوم، وشبك أمامي لون السيارة، وعتبة مصد جانبي، ومقابض الأبواب الخارجية من الكروم، وأنابيب عادم من الكروم، وأضواء نهارية LED، ومرايات جانبية إلكترونية، وإغلاق وفتح الصندوق الخلفي إلكترونياً، ومصابيح ضباب أمامية و خلفية، وزجاج يدوي أمامي و خلفي، وباب خلفي كهربائي، ومساحة زجاج خلفية.

سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

سعر تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في السعودية

الفئة الأولي سعرها 87 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية سعرها 96 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة سعرها 109 آلاف ريال سعودية.
 

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