سعر تويوتا CHR 2023 في الإمارات |صور

تعتبر السيارة تويوتا CHR واحدة من ابرز السيارات المقدمة من الصانع الياباني، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، حيث يتم طرحها داخل السوق الاماراتي عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر يبدأ من 93 الف درهم.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا CHR 2023 في الامارات بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها

تويوتا CHR 2023

محرك السيارة تويوتا CHR 2023

تعتمد السيارة تويوتا CHR 2023 على محرك 1800 سي سي، رباعي الاسطوانات مع تقنية هجينة، حيث يتمكن من انتاج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 304 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات CVT.

تويوتا CHR 2023

الاداء الفني للسيارة تويوتا CHR 2023

يمكن للسيارة تويوتا CHR 2023 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تويوتا CHR 2023

تجهيزات السيارة تويوتا CHR 2023

تأتي السيارة تويوتا CHR 2023 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS الخاصة بالحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

تويوتا CHR 2023

وتقدم السيارة تويوتا CHR 2023 بقفل مركزي "سنتر لوك"، وزجاج كهربائي، وزر بدء التشغيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعات، مع خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

تويوتا CHR 2023

سعر السيارة تويوتا CHR 2023 في الامارات

الفئة الاولى تويوتا CHR 2023 بسعر 92.900 درهم.

الفئة الثانية تويوتا CHR 2023 بسعر 99.900 درهم.