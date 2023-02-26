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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز: ليه الأغنية بتقول افرحوا يا بنات ومبتقولش افرحوا يا ولاد

ياسمين عز
ياسمين عز

قالت الإعلامية ياسمين عز لماذا أغنية شهر رمضان المعروفة بتقول "افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان أهو نور فوانيسه ومش بتقول افرحوا يا ولاد أو يا رجال.

 

وتابعت أنه سؤال توارد إلى خاطرها وفكرها دائما مع قدوم شهر رمضان معلقة: “ ده حتى أحلى ولو تلاحظ حرف الراء مشترك في كلمة افرحوا ورجال"، إنما افرحوا يا بنات مش لايقه علي بعض.

 

 وقالت ياسمين عز أنها ظلت تفكر في هذا الأمر خاصة مع اقتراب شهر رمضان ومن وجهة نظرها أن الكاتب إذا كان كتب الأغنية افرحوا يا رجال يلا وهيصوا كانت الناس هتندهش لأن الرجل دائما فرحان سعيد مبتسم.

 

الرجل مدخل السعادة على القلوب

 

وأشارت ياسمين عز خلال برنامجها “كلام الناس" المذاع عبر فضائية “mbc masr”، إلى أن من الطبيعي بالفعل إنك متقولش لكائن جميل يدخل دائما الفرحة علي قلوب الناس افرح لأنه بـ يدخل الفرحة علي قلوب الناس والكاتب قال افرحوا يا بنات يلا وهيصوا هشان عارف الناس مبيفرحوش بـ الساهل وان هناك بوز ليس له سبب علمي او ادبي و إن الكاتب أراد لهن أن يفرحن معلقة : “افرحي بقي والنبي رمضان جه افرحي بقي".

ياسمين عز شهر رمضان mbc masr رمضان الرجل

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