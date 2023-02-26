التهم مخزن أخشاب.. التفاصيل الكاملة لحريق صفط اللبن.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل نشب بجوار سنترال صفط اللبن وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بمخلفات في قطعة أرض فضاء بين عقارين، وامتدت النيران إلى مخزن أخشاب.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن أخشاب بعزبة الأمين بجوار سنترال صفط اللبن بمنطقة عزبة الأمين

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وبالفحص والمعاينة تبين أن المخزن مكون من طابق واحد، ونجحت محاولات القوات في السيطرة على الحريق ولم يسفر عن اصابات بشرية او خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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