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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الطفولة والأمومة" أطفال مصر يشاركون فى افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان الطفل العربي بالشارقة

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة الأطفال الذين أفادهم المجلس ممثلين عن أطفال جمهورية مصر العربية، فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي للطفل في دورته الثالثة بمقره الدائم بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، والتي بدأت بالجلسة الإجرائية والتي تم فيها انتخاب الرئيس والنائب الأول والثاني، فضلا عن مشاركتهم في جدول أعمال لجنتي حقوق الطفل والأنشطة.

وفي هذا الصدد  قدم الأطفال المصريين عرضاً تقديمياً في الجلسة التعريفية والتي تضمنت عدداً كبيراً من المقترحات والتوصيات منها ما يخص دعم حق مشاركة الطفل وتطوير ألية عمل البرلمان العربي.

وعلى هامش تلك الفاعليات قام الأطفال بزيارة لجامعة الشارقة وتفقدوا المكتبة والمعامل المركزية للعلوم، وعقد نائب رئيس جامعة الشارقة مناقشات مع الأطفال حول أهمية البحث العلمي في التقدم ومواكبة العصر.

والتقى الأطفال بالأمين العام للبرلمان العربي، السيد "أيمن عثمان الباروث" والذي أشاد بالجهود الكبيرة للمجلس القومي للطفولة والأمومة معربًا عن سعادته لما شاهده فى زيارته السابقه من أنشطة منتدي الطفل المصري بالفيوم.

كما التقوا  بنائب رئيس جامعة الشارقة وتناول اللقاء ضرورة الاهتمام بالموهوبين والمتميزين في برنامج مشترك يتم التنسيق له والاعلان عنه قريباً، كما تم الاتفاق علي تدريب الأطفال علي البحث العلمي وإجراء دراسات متعمقة في هذا الشأن.

جدير بالذكر ان المجلس القومي للطفولة والأمومة أفاد  4 أطفال وهم سما وائل من محافظة الاسكندرية، أحمد الفرماوي من محافظة المنوفية، شكران حسين من محافظة الجيزة، ساجد محمد من محافظة القاهرة، وتم اختيارهم ممثلين لأطفال جمهورية مصر العربية، بصحبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة الأستاذ محمد مصطفى مدير منتدي الطفل المصري ، بناء على عدد من الاختبارات أجريت فى هذا الشأن، للمشاركة في فاعليات الدورة الثالثة للبرلمان العربي.

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