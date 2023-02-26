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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مثيرة حول تراجع نتائج النادي الأهلي إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه مندهش للغاية من تصريحات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بشأن اختياره محمد هاني لتسديد ركلة الجزاء في لقاء صن داونز، مؤكدًا أن نتيجة المباراة كانت سيئة للفريق الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الفريق الأحمر وقع في عدة أخطاء ولم يدرس منافسه بشكل جيد، والتفاصيل الصغيرة هي التي تتحكم في نتائج المباريات، والاخطاء البسيطة التي يتم ارتكابها في المباريات هي التي تتحكم في الفوز أو الخسارة".

وأضاف: "محمد هاني سدد ركلة الجزاء بطريقة خاطئة، ولا أصدق تصريح كولر حتى الآن بشأن اختيار اللاعب الذي يسدد الركلات في المباريات، وكولر لم يدرس صن داونز بشكل جيد والفريق تعادل في هذه المباراة بسبب التفاصيل الصغيرة التي دائما تتحكم في المباريات".

وأكمل: "بعد هدف الأهلي الثاني كان من المفترض اغلاق الملعب تماما، وأن (يخنق) المنافس، هناك أخطاء عديدة من جانب مارسيل كولر ساهمت في خسارة الفريق لبعض المباريات، ما حدث يتم وضعه تحت بند (الهزار) وأيضا تغيير مركز حسين الشحات في لقاء الهلال كان (افتكاسة) والفريق لم يستحق خسارة الـ5 نقاط في المباراتين لكن الأخطاء التي ارتكبها الفريق في الملعب ساهمت في حصوله على نقطة واحدة من مباراتين".

وأتم: "لابد من حساب إدارة الأهلي على عدم التعاقد مع مهاجم كبير في الميركاتو الماضي".

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