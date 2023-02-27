صديق الرؤساء.. وفاة الحاج رشاد عثمان أشهر تجار الأخشاب في مصر والعالم

توفي الحاج رشاد عثمان أحد أشهر رجال الأعمال في مصر والد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، والنائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ.

ويعد الراحل الحاج رشاد عثمان أحد أشهر رجال الأعمال في مصر، وكان عضو بمجلس الشعب سابقًا، وهو رئيس مجموعة شركات الفتح، ورئيس نادي الصعيد العام بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة رشاد عثمان الخيرية، وله تاريخ طويل في العمل الوطني وفي أوساط المجتمع المدني منذ ما يزيد عن نصف قرن.

كما يعد الفقيد أحد أقطاب العمل العام بالإسكندرية والجمهورية ، ويدير عدة مؤسسات خيرية، بالإضافة إلي كونه كبير الصعايدة بالمحافظة، وهو رجل عصامي بدأ حياته صغير ثم أصبح أحد أكبر تجار الأخشاب في مصر وفي العالم.

ويعد رشاد عثمان، أيقونة العمل الخيري ايضا ومحبوب الفقراء خاصة بمنطقة مينا البصل التي تحمل عددًا من الأماكن باسمه مدرسة ومسجد ومستوصف خيري، بالإضافة إلى مؤسسته الخيرية.

وكان الفقيد أحد أصدقاء الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومقربًا منه، بالإضافة إلى صداقته لعدد من حكام مصر ورؤساء الدول العربية والأجنبية.

وقد نعى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بحزب مستقبل وطن الفقيد الراحل، قائل: أنعي بمزيد من الحزن والأسى الحاج الفاضل والرمز الوطني الراحل الكريم رشاد عثمان، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار ولا نقول إلا ما يرضي مولانا عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون.