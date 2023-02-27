سيد معوض يهاجم لاعبي الأهلي ويؤكد: صن داونز فريق شرس هجوميًا

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن فريق صن داونز قدم أداءً قويًا أمام الأهلي ويستحق الإشادة بما قدمه على مدار اللقاء، خصوصا وأنه لعب بشكل رائع للغاية وبشكل هجومي شرس، مشيرًا إلى أن الفريق يلعب بشكل سهل للغاية ويتم تناقل الكرة بشكل بسيط بين لاعبيه.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي كان سيئا في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان الأداء افضل وتم تسجيل هدفين واضاعة ركلة جزاء، وتراجع الفريق بشكل غريب في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، وبيرسي تاو كان بعيدًا عن مستواه في هذه المباراة".

وأضاف: "تاو كان يجب سحبه من المباراة بشكل مبكر، ومارسيل كولر كان يريد الفوز لأن المباراة على ملعبه ولا يريد اللعب بـثلاثي في خط الوسط".

وأكمل: "كان من الأفضل البدء بحمدي فتحي على حساب ديانج في هذه المباراة، وكانت هناك عدة لاعبين بعيدين عن مستواهم وخصوصا أحمد عبدالقادر، هناك تذبذب في أداء لاعبين من الأهلي بشكل غريب للغاية في الفترة الماضية".

وزاد: "لم يكن أحد يتوقع تسديد محمد هاني لركلة الجزاء، وأي شخص يتابع الأهلي يعلم جيدا أن علي معلول هو المتخصص الأول، وهاني نال إشادة كبيرة في الفترة الماضية، كان يجب عليه الابتعاد عن التسديد منعًا لأي انتكاسة قد تقلل ثقة الجماهير في قدراته مجددا، وهناك لاعبين آخرين كان يجب عليهم التقدم للتسديد وليس هاني".

وأتم: "الأهلي تعرض لهجمات كثيرة في المباراة وكان لابد من وجود لاعب ثالث في الوسط خلال الشوط الثاني، وأيضا التغييرات عليها علامة استفهام حسين الشحات كان يقدم أداء جيد، بينما تاو كان مستواه قليل وأكمل المباراة".