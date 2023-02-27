فرج عامر: النادي الأهلي يفاوض ثنائي منتخب السنغال

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه يريد التعاقد مع لاعبين من منتخب السنغال للشباب، المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر حاليا.

وكتب عامر، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “نال إعجابي اثنان من لاعبي منتخب السنغال، المشاركين في كأس الأمم الإفريقية للشباب.. يلعب أحدهما في نادٍ بلجيكي، بينما يلعب الآخر في فريق تونسي”.

جواهر منتخب السنغال

وتابع: “تحدثنا مع المدير الإداري لمنتخب السنغال، عن رغبة نادي سموحة في التعاقد معهما بدءا من الموسم المقبل، إلا أن المفاجأة كانت أن هناك مفاوضات من النادي الأهلي مع اللاعبين”.

وواصل: “عندما علمت بذلك، تركت هذا الموضوع، وعرفت أنه لا يوجد أمل في التعاقد معهما”.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا، بعد فوزه على نيجيريا، وموزمبيق، ومصر.