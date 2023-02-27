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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس ضم لاعبي منتخب السنغال.. وفرج عامر: مفيش أمل سبناهم ومشينا

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبة سموحة في ضم اثنين من لاعبي منتخب السنغال، ليتفاجئ فرج عامر بتخطيط النادي الأهلي لضم نفس اللاعبين.

وكتب فرج عامر في منشور له عبر “فيسبوك”: “عجبني اتنين من لاعبي منتخب السنغال اللي بيلعبوا تصفيات شباب افريقيا في القاهرة واحد منهم بيلعب في بلچيكا والتاني بيلعب في تونس ، اتكلمنا مع مدير اداري الفريق السنغالي علشان سموحة يتعاقد معاهم السنة الجاية فوجئت ان الأهلي بيتكلم معاهم ، عرفت ان مفيش امل سبناهم ومشينا”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا كبيرا على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتواجد سموحة في المرز الثامن برصيد 24 نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .

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