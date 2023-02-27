سيد معوض: فيىتوريا أخطأ بالاجتماع بمنتخب الشباب.. وعلينا التعلم من التجربة السنغالية

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أخطأ بشكل كبير بعد اجتماعه بلاعبي منتخب الشباب دون وجود مدربهم محمود جابر، مبديًا استيائه الشديد من هذا الموقف.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "يجب أن نتعلم من السنغال حاليًا، وهذا أمر لا يعيب الكرة المصرية مطلقا، فهم كانوا مسبقا يتعلمون مننا، علينا دراسة التجربة السنغالية للوصول لهذا المستوى كرويًا، ومنتخب السنغال للشباب يتواجد فيه 5 لاعبين لعبوا أمم إفريقيا للمحليين، هناك رؤية جيدة هناك للاعبين".

وأضاف: "لدينا آمال في بعض اللاعبين من منتخب الشباب، ويجب اختيار أفضلهم وتواجدهم في منتخب مصر الأوليمبي، نعاني في مصر إداريًا ولم يكن هناك أي خطط منذ قديم الآزل، بل أنها تعاقب أجيال جيدة، حتى تتويج مصر بـ ثلاث بطولات لأمم إفريقيا لم يكن نتاج تخطيط مطلقًا".

بطولات افريقيا

وواصل: "الأندية المصرية تشارك في بطولات افريقيا، ورغم ذلك هناك رغبة من أندية آخرى للمشاركة في البطولة العربية، والمباريات المحلية أصبحت كل 3 ايام، ومنتخب مصر أصبح يعاني من أجل خوض لقاء ودي".

وزاد: "كنا نتابع مباريات لدوري المناطق لمتابعة اللاعبين الصغار، ويتم تشكيل منتخب المحافظات، من أجل اكتشاف المزيد من اللاعبين، ولابد من تطبيق هذا الكلام في الفترة المقبلة وتوسيع قاعدة اللاعبين واكتشاف عناصر آخرى من جميع محافظات مصر".

واتم: "هناك لاعبين مع منتخب الشباب لم تتواجد في المعسكر مع محمود جابر منذ البداية بسبب وجودهم مع أنديتهم وجلوسهم على مقاعد البدلاء".