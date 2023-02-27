عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: فيىتوريا أخطأ بالاجتماع بمنتخب الشباب.. وعلينا التعلم من التجربة السنغالية

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أخطأ بشكل كبير بعد اجتماعه بلاعبي منتخب الشباب دون وجود مدربهم محمود جابر، مبديًا استيائه الشديد من هذا الموقف.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "يجب أن نتعلم من السنغال حاليًا، وهذا أمر لا يعيب الكرة المصرية مطلقا، فهم كانوا مسبقا يتعلمون مننا، علينا دراسة التجربة السنغالية للوصول لهذا المستوى كرويًا، ومنتخب السنغال للشباب يتواجد فيه 5 لاعبين لعبوا أمم إفريقيا للمحليين، هناك رؤية جيدة هناك للاعبين".

وأضاف: "لدينا آمال في بعض اللاعبين من منتخب الشباب، ويجب اختيار أفضلهم وتواجدهم في منتخب مصر الأوليمبي، نعاني في مصر إداريًا ولم يكن هناك أي خطط منذ قديم الآزل، بل أنها تعاقب أجيال جيدة، حتى تتويج مصر بـ ثلاث بطولات لأمم إفريقيا لم يكن نتاج تخطيط مطلقًا".

بطولات افريقيا

txt

وقت الصيام.. موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات الأمم الأفريقية

txt

الزمالك في ورطة.. مدرب الترجي يوجه رسالة قوية قبل المواجهة

وواصل: "الأندية المصرية تشارك في بطولات افريقيا، ورغم ذلك هناك رغبة من أندية آخرى للمشاركة في البطولة العربية، والمباريات المحلية أصبحت كل 3 ايام، ومنتخب مصر أصبح يعاني من أجل خوض لقاء ودي".

وزاد: "كنا نتابع مباريات لدوري المناطق لمتابعة اللاعبين الصغار، ويتم تشكيل منتخب المحافظات، من أجل اكتشاف المزيد من اللاعبين، ولابد من تطبيق هذا الكلام في الفترة المقبلة وتوسيع قاعدة اللاعبين واكتشاف عناصر آخرى من جميع محافظات مصر".

واتم: "هناك لاعبين مع منتخب الشباب لم تتواجد في المعسكر مع محمود جابر منذ البداية بسبب وجودهم مع أنديتهم وجلوسهم على مقاعد البدلاء".

منتخب مصر منتخب الشباب أمم أفريقيا محمود جابر البطولة العربية سيد معوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

يدفعنا للحرب مع روسيا.. انقسام حاد بالحزب الجمهوري الأمريكي بشأن دعم أوكرانيا

خالد الغندور يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

مفاجأة بداخل اجتماع مجلس ادراه نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

لا أمن بغير موسكو.. السفير الروسي بألمانيا يكشف أسرار العلاقات مع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ