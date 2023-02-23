عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقت الصيام.. موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات الأمم الأفريقية

صدى البلد

كشف الاتحاد الإفريقي "caf" عن موعد ومكان إقامة مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر مرتين أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

موعد مباراة مصر ومالاوي

txt

الزمالك في ورطة.. مدرب الترجي يوجه رسالة قوية قبل المواجهة

txt

مندوب من FIFA في اتحاد الكرة .. اِعرف السبب

وتقام مباراة الإياب على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة، وهذا التوقيت يتزامن مع اليوم السابع من شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم تعرضت مصرللهزيمة بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

 

الاتحاد الافريقي كأس الأمم الافريقية شهر رمضان الأمم الأفريقية المجموعة الرابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

قرار سعودي عاجل بشأن فريق البحث والإنقاذ في تركيا

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

ترشيحاتنا

الجزائر تعرب عن إدانتها لعدوان الاحتلال الصهيوني على مدينة نابلس

زلزال عنيف يضرب الحدود التركية السورية.. تفاصيل

ستختفي من على الأرض.. ضابط أمريكي يحذر بولندا من الصدام مع روسيا

جدرانها من الذهب.. غرفة العنبر كنز روسي سرقه هتلر وأخفاه عن الجميع

السفير الفلسطيني: إسرائيل توجه صفعة جديدة للمجتمع الدولي بجريمتها في نابلس

مصر تؤكد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض تقويض حل الدولتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هارفع أجري علشان الغلاء.. صوفينار تشعل السوشيال ميديا| ماذا قالت

أكبر من عمرك.. 4 أخطاء تتبعها الكثير من السيدات دون قصد

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

فيديو

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

تعاون في مجالات الأمن والدفاع.. رئيس الأركان يعود للقاهرة عقب مشاركته في أيديكس 2023

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ