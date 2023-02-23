وقت الصيام.. موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات الأمم الأفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي "caf" عن موعد ومكان إقامة مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر مرتين أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

موعد مباراة مصر ومالاوي

وتقام مباراة الإياب على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة، وهذا التوقيت يتزامن مع اليوم السابع من شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم تعرضت مصرللهزيمة بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.