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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرز المعلومات عن الخبير البرتغالى ميلو بيريرا المرشح لرئاسة لجنة الحكام

صدى البلد

أبدى الإعلامي وليد الحديدي، اندهاشه من تسريب اسم الخبير البرتغالى ميلو بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، لكنه يتمتع بسيرة ذاتية جيدة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كان حكمًا جيدًا ويتميز بالحزم والصرامة، ومسيرته التحكيمية من أفضل الحكام، وعمل منذ 2002 في اتحاد الكرة البرتغالي حتى وصل لرئاسة لجنة الحكام هناك، وأنا متفائل بوجوده لأن الفيفا وثق فيه وتولى تنظيف الاتحاد اليوناني من فساد التحكيم، وحقق نجاحات رائعة وتحدث عنه الجميع بشكل جيد".

وأضاف: "بيريرا خبراته أعلى من كلاتنبرج، والاتحاد الاوروبي قام بترشيحه للعمل أيضا في التشيك، ونجح في انهاء الأزمات هناك خلال 6 شهور، كما عمل في الاتحاد الروسي أيضا".

وزاد: "كان يحصل على 6 آلاف دولار في التشيك، ورغم ذلك كان مبلغ كبير بالنسبة لهم، لكن أرى أنه اختيار مناسب ومسيرته مبشرة، وهو دائما يعمل في ظروف صعبة، وحاز على ثقة كبيرة من الاتحادين الدولي والأوروبي، وقام بمحاربة الفساد واستبعد حكام عليهم (شبهات)".

وأكمل: "هو يتعامل مع الحكام وفقًا لاستراتيجية معينة، طالما يقدم أداءً جيدًا في عمله وأي حكم يحصل على (نقاط) وأدائه فقط هو من يتحكم في قيادته للمباريات.

الاتحاد الأوروبي اتحاد الكرة لجنة الحكام تحاد الكرة الأوروبى استراتيجية

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