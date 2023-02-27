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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على وشك السقوط.. القوات الروسية تعلن السيطرة على نصف مدينة باخموت

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الموالية لـ روسيا في جمهورية دونيتسك، أن قوات فاجنر الروسية تقاتل الآن وسط مدينة باخموت، والتي تشهد قتالا عنيفا بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات شركة فاجنر الروسية، يوم السبت، سيطرت قواته على بلدة ياغدنيا شمال باخموت.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية بمدينتي خيرسون ودونيتسيك وإسقاط 8 مسيرات في مناطق عديدة، كما يتقدم الجيش الروسي في كافة المناطق وقتلت أكثر من 450 جنديًا أوكرانيًا منذ أمس والذي كان يُزامن ذكرى الحرب الأولى التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وقالت قوات فاجنر إنها خاضت معارك في الناحية الشمالية من مدينة باخموت، بعد سيطرتها على بلدة بيرخوفكا، شمال المدينة، وتقدمت القوات الروسية نحو بلدتي أريخوفا ودوبافا، وتسيطر على هضبات ومرتفعات حول بلدة ياغدنايا في المحور الشمالي الغربي من المدينة القريب على الطريق السريع، الذي يوصل إلى مدينة تشاسوف يار غرب باخموت، وسط معارك محتدمة في كل تلك البلدات وحولها.

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