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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الجامع الأزهر يطلق برامج مخصصة للمرأة والأسرة ضمن الاهتمام بقضاياها

صدى البلد

أطلق الجامع الأزهر، أول برامجه الموجهة للمرأة والذي يأتي تحت عنوان: "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات أسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين ، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في الأسبوع لكل محور.

وأوضح د.هاني عودة، أن هناك بعض الشروط التي يجب اجتياز قبل التسجيل في البرنامج وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي: أضغط هنا


وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، وضرورة الالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

الجامع الازهر الإمام الاكبر التحديات الأسرية شيخ الأزهر

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