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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس بعنوان "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها" في طنطا

كلية الشريعة والقانون
كلية الشريعة والقانون طنطا

تقيم كلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر بطنطا، بالاشتراك مع كليتى الشريعة والقانون بدمنهور، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس بعنوان "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية".

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ويتناول المؤتمر الأزمات المعيشية من خلال المحاور الآتية المحور الأول التأصيل العام للأزمات المعيشية، والمحور الثانى أسباب الأزمات المعيشية فى الواقع المعاصر، والمحور الثالث آثار الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية والأخلاقية ، والمحور الرابع آليات مواجهة الأزمات المعيشية.

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ويقام المؤتمر  تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى، والدكتور حمدى سعد عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا رئيس المؤتمر، والدكتور محمد حلمى وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، والزميل الشحات مصطفى سرحان المنسق الإعلامي للمؤتمر.

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