خطوبة أديل وريتش بول وتستعد للزواج خلال الصيفl شاهد أبرز صورهما

أكدت مصادر مقربة من المغنية العالمية أديل، أنه تم خطبتها رسميا إلى وكيل اللاعبين ريتش بول، ويستعد الثنائي للزواج في الصيف المقبل، بحسب موقع ديلي ميل.

وارتدت أديل خاتما ضخما من الألماس في آخر عرض لها في لاس فيجاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهو نفس الخاتم الذي كانت ترتديه في حفل توزيع جوائز بريت منذ أيام.

تأتي خطوبة أديل 34 عاما، وريتش بول 41 عاما بعد حوالي عامين من الكشف عن ارتباطهما وظهورهما سويا في عدد من المناسبات الفنية والرياضية، وظهرت معه مؤخرا في مباراة سوبر بول.

ولم يؤكد ممثلو الطرفين المعلومة أو يتم نفيها حتى الآن، في الوقت الذي تميل فيه أديل إلى إبقاء حياتها الخاصة بعيدا عن الأضواء، خاصة بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وانشغلت أديل خلال الفترة الماضية بتقديم عروض أسبوعية في لاس فيجاس على طريقة نجوم الغناء في العالم، وفي الوقت نفسها تقوي علاقتها العاطفية بالرياضي ريتش بول.

كانت أديل متزوجة من رجل أعمال سابقا يدعى سيمون كونيكي، والد ابنها الوحيد الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وانفصلت عنه في نفس عام زواجهما 2018.

أديل وريتش بول

قالت أديل في تصريحات سابقة، إنها لم تغرم من قبل مثلما تعيشه حاليا، فهي مهووسة بريتش بول، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال.

يعرف عن أديل أنها شخصية عاطفية وتحلم دائما بأن تكون أم وربة منزل قبل أي شيء، لذا فهي تخطط حاليا للزواج وإنجاب الأطفال من صديقها ريتش بول.