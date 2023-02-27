بمشاركة وزير الكهرباء.. الاحتفال بانتهاء مشروع تنمية وتطوير القدرات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم في الاحتفالية بمناسبة الانتهاء من مشروع تنمية وتطوير القدرات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة والحفاظ عليها والمقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للمختصين بكفاءة الطاقة بقطاعات (وحدة كفاءة الطاقة بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة _وزارة البترول _وزارة الصناعة _الجهازالمركزي للتعبئة والاحصاء ) وذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة.

وأكد الدكتور شاكر خلال الكلمة التي القاها خلال الاحتفالية على عمق العلاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل مشروعات الطاقات المتجددة وشبكات التوزيع وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة إستخدام الطاقة.

وأشارالوزير إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر.

واضاف شاكر أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة مؤكداً على تعظيم الإستفادة من هذه القدرات فى العديد من المجالات ومن بينها تحلية المياه وانتاج الهيدروجين الأخضر.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذى يحظى حالياً بإهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب.

واشار الوزير خلال كلمته الي التقرير الاول لكفاءة الطاقة الذي تم اصداره في مصر والذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ cop27بالتعاون بين الادارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بالوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) الذي يعد بمثابة ابرز مخرجات المشروع.

واشار الوزير الي أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

واكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة السابقة ،مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات معرباً عن تطلعه لزيادة حجم التعاون المثمر بين الجانبين والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون فى مجالات طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وتنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

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