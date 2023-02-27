قطع جثتها وطبخها .. لغز مقتل عارضة أزياء صينية

اتهمت السلطات الصينية الزوج السابق واثنين من أصهار عارضة أزياء صينية قتلت في هونغ كونغ، بعد أن كشفت الشرطة أنها عثرت على المزيد من أجزاء الجسم خلال تفتيش شقتها.

وأفادت صحيفة ذا جارديان، اليوم الإثنين، أن السلطات عثرت علي جثة العارضة مقطعة إلي أشلاء و طبخت كحساء،و وجهت الاتهامات الي زوج العارضة آبي تشوي السابق ، والذي يدعي أليكس كوونغ كونغ تشي ، ووالده وشقيقه رسميًا بالقتل.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شخص رابع وأضافت خامسا إلى قائمة المشتبه بهم المتورطين في مقتل تشوي البالغ من العمر 28 عاما ، والذي تم اكتشاف رفاته الجزئية داخل الثلاجة يوم الجمعة.

جاء هذا بعد أن أجرت الشرطة عملية بحث في منزل في قرية ريفية بالقرب من بلدة تاي بو ومقبرة في تسونغ كوان أو ، حيث تم اكتشاف المزيد من الأشلاء التي يشتبه في أنها تنتمي إلى تشوي، وعثر على جمجمة وشعر وعدة ضلوع في قدر كبير داخل المنزل.

وتم أخذ المحتويات لاختبار الطب الشرعي لتحديد ما إذا كانت تنتمي إلى تشو.

وقال الضابط إن هناك ثقبًا صغيرًا في مؤخرة الجمجمة ، ويعتقدون أنه دليل على "هجوم مميت" على الضحية.



وألقي القبض على كونج عند رصيف ميناء في هونج كونج يوم السبت بعد ما وصفته الشرطة بمحاولة فاشلة للفرار بالقارب السريع.

ويُزعم أنه كان يحمل 500 ألف دولار هونج كونج (53 ألف جنيه إسترليني) وساعات فاخرة تبلغ قيمتها نحو أربعة ملايين دولار.

اشتهرت تشوي ، وهي أم لطفلين ، بكونها عارضة أزياء ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولديها أكثر من 100 ألف متابع. وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن تشوي لديه خلافات مالية بشأن عشرات الملايين من دولارات هونج كونج مع كوونج وعائلته.