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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موهبة جبارة.. روجينا تشيد بـ إياد نصار على إنستجرام

روجينا وإياد نصار
روجينا وإياد نصار

شاركت الفنانة روچينا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصورة رفقة الفنان إياد نصار  ورؤوف عبد العزيز من كواليس التصوير.

وعلقت روجينا "أنا سعيدة جدا إني بشتغل مع موهبة متفردة جبارة زي إياد نصار".

وعلي صعيد آخر، صرحت الفنانة روجينا، بأن الإنسان الذي يملك حلم لا يخذله الله، مضيفة أنه من الممكن رؤيتها على أفيش فيلم أجنبي من بطولتها، قائلة : «طول ما البني آدم عايش وعنده حلم لا يمكن ربنا يخذله .. الحياة كلها حلم وكل واحد على قد حلمه».    

ووجهت الإعلامية سمر يسري مقدمة البرنامج سؤالا خلال حوارها مع روجينا ببرنامج "ليلة حمرا"، المذاع عبر قناة"النهار": ما الذي ينقصك لتكوني نجمة صف أول أو نقول فنانة شاملة .. بتعرفي ترقصي؟ ردت روجينا:«بعرف أرقص وعملت قبل كده مسرح استعراضي، ومسلسل قدمت فيه دور راقصة فنون شعبية، بس يمكن المسلسل لم يشاهد جيدًا». 

وأكدت الفنانة روحينا أن التحرش أكثر القضايا التي تشغلها بخصوص المرأة، معقبة : «نفسي أفتح عيني وأغمضها مالقيش ولا قضية تحرش في مصر».

أنا أعظم واحدة من وجهة نظري

وكشفت روجينا عن ترتبيها ضمن صورة تضم هيفاء وهبي وسمية الخشاب وغادة عبد الرازق و هند صبري ومنى زكي، معقبة إنها الأخيرة طبقًا لمقاييس السوق، لكن من وجهة نظرها قالت : "أنا أعظم واحدة".

إطلالات روجينا اياد نصار

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