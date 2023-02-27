عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليف علي مجاهد بالقيام بمهام عميد تجارة كفر الشيخ

الدكتور علي مجاهد
الدكتور علي مجاهد

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 240 لسنة 2023م، بتكليف الدكتور علي مجاهد أحمد السيد، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية التجارة بالجامعة للعام الجامعي 2022 /2023م، أو لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميداً للكلية أيهما أقرب إلى جانب عمله الأصلي.

جاء تكليف الدكتور علي مجاهد بالقيام بمهام عميد كلية التجارة، خلفاً للدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة، والتي انتهت فترة عمادتها القانونية، والتي استمرت على مدار 3 سنوات.

الدكتور علي مجاهد، يعمل أستاذاً بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

صورة القرار
صورة القرار
كفر الشيخ قرار جمهوري جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

الأرصاد توضح أمر عاجل للمواطنين.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان بـ قلين ..صور

افتتاح معرض الفنون التراثية لطلائع مصر في كفر الشيخ.. صور

مؤتمر علمي يناقش الجديد في جراحات العمود الفقري بجامعة كفر الشيخ|صور

ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. إجراء الكشف الطبى على 2283 مواطنا خلال قافلة طبية

«قسمة ونصيب» مشروع تخرج لطلاب إعلام كفر الشيخ

ندوة بجامعة كفر الشيخ تناقش خطورة الإدمان على الفرد والمجتمع.. صور

ترشيحاتنا

الناتو يدق ناقوس الخطر.. بوتين يوسع أسطول الغواصات النووية الروسية

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 23 يوماً و7 ساعات

اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

ورود اسم حنان ترك .. منى زكي في مرمى الهجوم بسبب تحت الوصاية

أسبابه غير معروفة.. مرض مجهول يصيب الأطفال أقل من 3 سنوات

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

فيديو

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ