تكليف علي مجاهد بالقيام بمهام عميد تجارة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 240 لسنة 2023م، بتكليف الدكتور علي مجاهد أحمد السيد، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية التجارة بالجامعة للعام الجامعي 2022 /2023م، أو لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميداً للكلية أيهما أقرب إلى جانب عمله الأصلي.

جاء تكليف الدكتور علي مجاهد بالقيام بمهام عميد كلية التجارة، خلفاً للدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة، والتي انتهت فترة عمادتها القانونية، والتي استمرت على مدار 3 سنوات.

الدكتور علي مجاهد، يعمل أستاذاً بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.