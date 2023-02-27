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رئيس التحرير
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رئيس جامعة الأقصر يشيد بمستوى المشاركين في مسابقة الطالب المثالي

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشيد بمستوى الطلاب المشاركين في مسابقة الط

عقدت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، مسابقة الطالب المثالي، والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة؛ وذلك بمبنى كلية الطب الجديد.

وعقدت المسابقة بحضور  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقًا، و الدكتور ابو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا، والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن، وبإشراف الدكتور وائل محمد الصغير،  مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب،  و ذكاء محمد صبري، مدير  إدارة النشاط الاجتماعي.

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واستمع رئيس جامعة الأقصر، للطلاب المشاركين في المسابقة؛ الذين استعرضوا مهاراتهم ومواهبهم، حيث أشاد رئيس الجامعة بمستواهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: إن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية، وتَلقى اهتمامًا كبيرًا بجامعة الأقصر؛ إدراكًا لقيمة الإبداع، وغرسًا لقيم العمل التطوعي؛ في بناء الشخصية المتكاملة، ودعم المسارات الإبداعية لدى الطلاب، لافتًا إلى أن الأنشطة الطلابية من الأشياء التي يحرص الطلاب عليها منذ بداية العام الأول للالتحاق بالجامعة؛ نظرًا لكونها طريق يسلكه الطلاب لعرض مواهبهم، ويساعدهم في التأهيل للمسابقات المصرية، والدولية".

ووعد رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين؛ بالمشاركة فى  اللقاء القمى للطلاب المثاليين، على مستوى الجامعات المصرية، بجامعة الفيوم ٢٠٢٣.


وتأتي هذه المسابقة؛ في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتكريم المتميزين منهم علميًا، وثقافيًا، ورياضيًا، والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم؛ ليكونوا قدوة لزملائهم، ونموذج يحتذى به.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمود نوبى أحمد، وكيل كليه الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا فاروق، من كليه الألسن، والدكتور محمود سيد قرنى، منسق عام الأنشطة الطلابية، فيما تكونت لجنة تنظيم المسابقة: من دكتور بيومى محمد سعيد، و مدثر عطيتو، وعمرو أبوالقاسم، و مصطفى عبدالفضيل، و هبة رمضان.

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