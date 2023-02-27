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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ربنا أنقذها.. "كريمة" حُكم عليها بالإعدام بسبب شهادة زور|تفاصيل

السيدة المتهمة بقتل
السيدة المتهمة بقتل زوجها

استضافت الإعلامية «نهال طايل»، مقدمة برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، «كريمة» السيدة المتهمة بقتل زوجها، والتي أنقذتها محكمة النقض من تنفيذ حكم الإعدام بحقها، بعد خمس سنوات من ارتدائها للبدلة الحمراء.

روت «كريمة» المتهمة بقتل زوجها،  قصتها قائلة إن زوجها كان ذاهبًا لشحن كارت الكهرباء، في الوقت الذي كانت تعاني فيه من كسر برجلها، موضحة أن زوجها هو الذي اصطحبها إلى المستشفى لعلاجها وتجبيس رجلها.

سوء تفاهم مع زوجها

وحكت «كريمة» المتزوجة منذ 13 سنة ولديها بنتان "صابرين وياسمين" تفاصيل ما مرت به أسرتها، قائلة إنه وقع سوء تفاهم مع زوجها، وذهب إلى بيت أهله، في اليوم الذي صادف ذهابها  ببنتها إلى مستشفى الأطفال ، وعند عودتها إلى المنزل لم تنزل إلى الشارع ونامت، موضحة أن زوجها عاد من عند أهله لكنهما لم يلتقيا.

 أصيب بصدمة وفقدت الوعي

وتابعت أنه عند استيقاظها في الصباح سمعت الجيران تنادي عليها "انزلي شوفي أبو صابرين"، وعندما نزلت وجدته نائما في أرض زراعية .. نفس هيئة نومه في بيته ، وفي جيبه كل ما يخصه ولا يوجد في جسده خدش، مضيفة أنها عندما رأته وعلمت بوفاته  أصيب بصدمة وفقدت الوعي، ولما  أفاقت وجدت أهله يوجهون إليها الاتهام بقتله، وفوجئت باصطحاب الشرطة لها وعرضها على مركز الشرطة والنيابة وكانت غير مصدقة.

محكوم عليها بالإعدام

وأكدت كريمة أنها كانت محبة لزوجها ومطيعة له،  كان لها بمثابة الأب والأخ وفي الأخير وجدت نفسها محكوما عليها بالإعدام، متابعة أنها فوضت أمرها لله في من ظلمها وشهد عليها بالزور.

شاهد الزور

وكشفت كريمة عن شاهد الزور قائلة إنه صديق لزوجها من نفس البلد التي يعيشون بها، ولأن زوجها يسمع كلام هذا الشخص؛ اتصلت عليه لكي يخبر زوجها بحاجتها إلى المال لعلاج إحدى بناتها، ولكنه شهد عليها بالزور أمام القضاء، وفوجئت بنفسها محكوما عليها بالإعدام .

نهال طايل تفاصيل صدى البلد المتهمة بقتل زوجها محكمة النقض حكم الإعدام

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