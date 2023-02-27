كانت حياتي مدمرة.. كلام صعب من كريمة بعد الحكم عليها بالإعدام| فيديو

استضافت الإعلامية «نهال طايل»، مقدمة برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، «كريمة» السيدة المتهمة بقتل زوجها، والتي أنقذتها محكمة النقض من تنفيذ حكم الإعدام بحقها، بعد خمس سنوات من ارتدائها للبدلة الحمراء.

قالت المتهمة بقتل زوجها، إن أكثر ما كان يخيفها في السجن هو سماع أي صوت بعد التمام، ويطمنوا عليها، مجرد ما أسمع أي خرفشة كده .. كنت أعمل حمام على نفسي من الخوف" .

وأضافت السيدة المتهمة بقتل زوجها: " كانت حياتي مدمرة ويئست كتير .. لكن اتعلمت أكون قريبة من ربنا وأذكره دايما".

سبب موت زوجها

وأشادت كريمة بابنتها وثقتهم من براءتها وحنيتهم عليها ودعت لهم بكل الخير ، مطالبًة بمعرفة سبب موت زوجها " بدور على حقه عايزه أعرف مات إزاي مش علشان إتهمت في قتله وطلعت براءة هنسى".