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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس القبائل العربية: تنمية سيناء بدأت في عهد السيسي

صدى البلد

أجاب الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية، على سؤال عن أن سيناء الزاخرة بالمواهب كيف تشكل فرصة لكل شباب مصر.

وقال الشيخ كامل، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، إن مساحة سيناء نحو 60 ألف كيلومتر مربع، وتمثل ثلث ثروات مصر، وبها ثروات لم تستغل حتى الآن.

وأضاف أن سيناء على مدار 30 سنة، أهمل فيها الحجر والبشر، وبمجرد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بدأت التنمية في سيناء، وعلاقة الرئيس السيسي بدأت بأهالي سيناء منذ كان مديرا للمخابرات ثم وزيرا للدفاع.

وذكر أن الرئيس السيسي حين كان وزيرا للدفاع أطلق مبادرة جمع السلاح غير المرخص، وهي المبادرة التي أتت أكلها وكانت مبادرة رائعة.

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