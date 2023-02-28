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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى كيجو: لم أحصل على أي راتب منذ أغسطس |فيديو

صدى البلد

كشف مصطفى كيجو، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك السابق، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، وانضمامه لنادي الشمال القطري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أنه رحل عن نادي الزمالك رغم أنفه، وذلك لمجموعة من الصعوبات، ولكن مع التضييق علي قررت الرحيل عن الفريق.

وتابع: لم أحصل على أي راتب منذ أغسطس، ولدي شيكات أريد أن أسددها، وبعد اللجوء للمسؤولين في نادي الزمالك، كان ردهم سلبي «اللي مش عاجبه يمشي».

وأوضح مصطفى كيجو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في بداية يناير 2023، طلب الحصول على مستحقاته، ولكن دون جدوى، وبعدها طلب بفسخ التعاقد مع الفريق وتم الترحيب بهذا الأمر في واقعة غريبة.

وأشار كيجو إلى أن المسؤول عن ألعاب الصالات «أحمد مرتضى منصور» أخطرني أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يفعل أي شيء لفريق السلة ويجب عليك الرحيل لو أردت ذلك.

وأكمل: الزمالك طلب مني التنازل عن مستحقاتي للرحيل ولكني رفضت، فطلب النادي مني التنازل عن مقدم العقد، وكان هناك عدم رغبة من مسؤولي الزمالك بعد الجلوس أو التواصل أو الجلوس معي، وكنت أذهب يوميا إلى نادي الزمالك ولكن رفض جميع مسؤولي مجلس الإدارة الجلوس معي ومقابلتي.

واختتم كيجو، أريد البقاء مع فريق الزمالك لكرة السلة، لكن تعنت مسؤول ألعاب الصالات ومجلس الإدارة النادي أحال في بقائي مع القلعة البيضاء، كما أنه لا توجدي لدي نية في التنازل عن أي مستحقات لي لدى الزمالك بسبب المعاملة التي وجدتها تجاهي.  

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