أسامة خليل: الإسماعيلي يعاني من أزمات مالية.. ويجب دعم اللاعبين

أكد أسامة خليل، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن هناك لاعبان رفعا دعاوى قضائية ضد النادي؛ للحصول على مبالغ تصل إلى 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأمور صعبة للغاية داخل الدراويش، لكنه يتمنى أن تسفر جميع الجهود عن نجاح اللجنة المؤقتة في إيجاد حلول لتلك الأزمات.

وقال خليل، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك التزامات كثيرة للنادي الإسماعيلي، وهناك أزمات بسبب مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين، لأنهم يريدون الحصول على مبالغ كبيرة للغاية، ويجب فرض الهدوء والاستقرار خلال الفترة الحالية، خصوصا في ظل وضع الفريق في مسابقة الدوري".

وأضاف: "لا بد أن يكون هناك مجهود كبير من لاعبي الإسماعيلي بالإضافة لدعم جماهير النادي، والمحك الحقيقي مدى عطاء اللاعبين داخل الملعب ودور الجميع هو تشجيع هؤلاء عناصر الفريق".

وأكمل: "النادي الاجتماعي يحتاج إلى ملايين، والنتائج داخل المستطيل الأخضر هي من تحرك الأمور لذلك لابد من التركيز على نتائج فريق الكرة في المرحلة القادمة، والأهم تشجيع اللاعبين وإعطائهم الثقة بدلًا من تكسيرهم وتدميرهم نفسيًا".

وتابع: "الأمور داخل النادي ستتغير تماما لو حقق الفريق نتائج جيدة خلال مواجهات الدوري المصري، والنادي تعاقد مع نوعية لاعبين في فترات سابقة دون المستوى، ومجلس الكومي أنفق مبالغ كبيرة وقام بضم صفقات أيضا لم تفيد ولم تكن على قدر جماهير النادي".

وأضاف: حمزة الجمل يعيش في حالة تركيز كبيرة مع اللاعبين ويعمل معهم نفسيًا بشكل جيد لتحفيزهم قبل المواجهات المقبلة، والفريق يحتاج إلى الدعم في المرحلة الحالية لانتشال الفريق من الأزمة التي يعيشها في الدوري المصري".

وأتم: "ليس لدي علم بوجود أي اتصالات مع حسني عبدربه، وأي شخص إسماعيلاوي لو طلب منه المساعدة في الوقت الحالي فلن يتأخر، وابناء النادي عليهم التواجد وراء الفريق والمساهمة بأي شكل من أجل الخروج من المأزق الحالي".