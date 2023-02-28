كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل 2022 .. تعرف على قائمة الفائزين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جوائز الأفضل لعام 2022، من خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، والذي توج ميسي بجائزة الأفضل.

وكانت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو"، أعلنت في وقت سابق 26 لاعباً في جميع المراكز، لاختيار أفضل 11 لاعب، ليتواجدوا في تشكيل عام 2022.



وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس أفضل 11 لاعب تواجدوا في التشكيل الأفضل لعام 2022.

ويستعرض صدى البلد تقريرا شاملا عن توزيع جوائز الأفضل لعام 2022.

كلمة إنفانتينو رئيس فيفا في بداية حفل الأفضل لعام 2022.

"مرحبا بكم في باريس، هذه الليلة سنحتفل بالأفضل في كل المجالات الذين قدموا مستويات مميزة ونحتفل بأنفسنا كجماهير محبة لكرة القدم".

"لقد خضنا أفضل تجربة في تاريخ تنظيم كأس العالم في قطر، أنتهز الفرصة لأشكر قطر مرة أخرى على هذا الكرنفال".

لا نريد أن ننسى أننا خسرنا بعض النجوم في الفترة الأخيرة أيضا على رأسهم ميهايلوفيتش وبيليه، بيليه سيظل جزء هاما من كرة القدم وأريد أن أشكر عائلته على الحضور".

ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 2022

وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "ربما أبدو متوترا بعض الشيء ولكن قبل شيء يجب أن أقول أنه شرف كبير أن أعود إلى هنا وأكون رفقة بنزيمة ومبابي فكلاهما قضى عاما رائعا".

وأضاف "شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين أيضا، يتواجد هنا مارتينيز وسكالوني".

وواصل "نحن هنا لتمثيل باقي اللاعبين فلولاهم لما كنا هنا هذا العام كان عاما مجنونا بالنسبة لي، أن أحقق حلمي بالفوز بكأس العالم بعد قتال وصراع كبير وفي النهاية تحقق الحلم وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي".

واستطرد "إنه حلم لأي لاعب وقلائل هم من تمكنوا من تحقيقه أريد أن أشكر عائلتي والجمهور الأرجنتيني الذين عاشوا تلك اللحظات معنا بشغف كبير وسيبقى ذلك خالدا في ذاكرة كل الشعب الأرجنتيني".

أفضل لاعبة في العالم 2022

وفازت أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم

التشكيل المثالي من Fifpro لعام 2022

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جواو كانسيلو - فيرجل فان دايك - أشرف حكيمي

خط الوسط: لوكا مودريتش - كيفن دي بروين - كاسيميرو

خط الهجوم: كيليان مبابي - كريم بنزيما - إرلينج هالاند - ليونيل ميسي

أفضل جمهور لعام 2022

وفاز جمهور الأرجنتين بجائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل جمهور في العالم.

أفضل جائزة للعب النظيف لعام 2022

وفاز لوكا لوكوشفيلي لاعب كريمونيزي بجائزة اللعب النظيف

أفضل مدرب في العالم 2022

ليونيل سكالوني أفضل مدرب في العالم تفوقا على كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا

وقال سكالوني بعد الفوز: "أود في البداية أن أشكر الجميع على هذه الجائزة خاصة وأنها بتصويت اللاعبين ولذلك لها قيمة كبيرة جدا".

وأضاف "أريد أن أشكر اللاعبين الذين ساعدونا على أن نحقق المجد بالفوز بكأس العالم، أشكر من منحني الفرصة لأكون المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ولكل الطاقم المعاون لي فهم أصدقاء وأنا ممتن لهم".

وواصل "ليس هنالك أفضل من أن ترى الناس في بلدك سعداء، سعادة الجمهور لا تقدر بثمن وهذا اللقب لهم أريد ان أشكر زوجتي وأولادي وأشقائي وكل قادتي أشكرهم جميعا، بفضلي أنا من هو عليه الآن".

أفضل مدربة في العالم 2022

وفازت سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا بجائزة أفضل مدربة في العالم

وفاز البولندي مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان بعد تسجيله هدفا دوري كرة القدم للمبتورين في بولندا

وقال أوليسكي بعد الفوز: "أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى زملائي وعائلتي الذين ساعدوني على الوقوف على قدمي مجددا بعد الحادث، وأن أوصل تحياتي إلى كل ما يعمل في كرة القدم فبفضلكم نجحت في تحقيق المستحيل".

أفضل حارس من العالم 2022

وفاز إيميليانو مارتينيز بجائزة "الأفضل" من فيفا لأفضل حارس من العالم.

وقال مارتينيز بعد الفوز: "هذا شيء رائع لمسيرتي أن أفوز بهذه الجائزة، هذا فخر كبير لبلدي أن أفوز بكأس العالم بعد 36 عاما".

وأضاف "الجميع يعرف أهمية هذه البطولة للأرجنتين نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، شعرنا بالتواصل مع الجميع".

وواصل "عائلتي جزء من هذا النجاح، والجميع في أستون فيلا، وليونيل سكالوني الذي منحني الفرصة للعب في الأرجنتين".

وأتم "دائما ما يسألوني من هو قدوتك في الملاعب، كنت أقول أنه عندما كنت أرى أمي وهي تنضف الحوائط والمنازل ووالدي وهو يعمل كانا مثلي الأعلى وقدوتي".

أفضل حارسة مرمى في العالم 2022

وفازت ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

جائزة خاصة للراحل بيليه تتسلمها زوجته

سلم رونالدو الظاهرة نجم البرازيل السابق جائزة خاصة إلى الراحل بيليه تسلمتها زوجته في الحفل.

وقالت زوجته: "إنه شرف كبير أن أتواجد هنا معكم في هذا الحفل الرائع، شكرا لله الذي أهدانا بيليه ولكل محبيه. نحن ممتنون للغاية".