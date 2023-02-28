ميزات مذهلة في واتساب WhatsApp عليك تفعيلها فورا

يتيح تطبيق واتساب WhatsApp إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال ، بالإضافة إلى مشاركة جهة اتصال أو مستند ، كما يمكنك أيضًا من إرسال موقعك، إلا أن هناك ميزات كثيرة قد لا يتعرض لها المستخدمون في واتساب و لا يقومون باستخدامها.

وبحسب موقع Pocket-lint فإن هناك عدد من الميزات المخفية في واتساب والتي لا يعرفها الكثيرون :

تخصيص Face ID أو Touch ID لفتح واتساب



وإذا كنت تريد أمانًا مزدوجًا على محادثات واتساب الخاصة بك ، فمن الممكن لمستخدمي هواتف آيفون تعيين حساب واتساب الخاص بهم للمطالبة بمصادقة Face ID أو Touch ID عند فتح واتساب، حتى عندما يكون جهازك مفتوحًا بالفعل.

ستظل قادرًا على الرد على الرسائل الواردة من الإشعارات والرد على المكالمات إذا كان واتساب مغلقًا، ومن الممكن أيضًا تعيين المدة الزمنية التي تريد تشغيل ميزة قفل الشاشة فيها.



ادخل على الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم قفل الشاشة ثم التبديل إلى طلب معرف الوجه أو طلب معرف اللمس أو حدد المدة الزمنية (على الفور ، بعد دقيقة ، بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة).

كيف يمكنك مشاهدة ميزة آخر ظهور و إيقافها ؟



وتتيح لك ميزة آخر ظهور في واتساب معرفة آخر مرة قام فيها شخص ما بالتحقق من واتساب ، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بمعرفة آخر مرة قمت فيها بالتحقق.

وإذا لم يتم تعطيل جهة اتصال شوهدت لآخر مرة ، فستظهر تحت اسمها في الجزء العلوي من محادثة مفتوحة. لتعطيل آخر ظهور: ادخل على الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم التبديل إلى لا أحد.

كيفية إخفاء العلامات الزرقاء

ويمكن أن تتسبب العلامات الزرقاء بإزعاجك ، خاصةً عندما لا ترد على الفور ويرى شخص ما أنك قد قرأت رسائله، كما يمكنك إيقاف تشغيلها ، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا قمت بذلك ، فلن تحصل على إيصالات قراءة لرسائلك أيضًا.

وإذا طلبت من Siri قراءة الرسالة ، فلن تظهر العلامات الزرقاء ، لذا قد تكون هذه طريقة جيدة لقراءة رسالة دون أن يعلم المرسل.

وبالنسبة لمستخدمو أندرويد : فإنه إذا قرأت رسائلك في الإشعارات ، فلن يحصل المرسل على العلامات الزرقاء.

إخفاء صورة ملفك الشخصي



وقد لا ترغب في أن يرى الجميع صورة ملفك الشخصي ، خاصة إذا كنت جزءًا من عدة مجموعات لا تعرف فيها كل فرد في المجموعة، ويمكنك اختيار ما إذا كان الجميع ، أو لا أحد ، أو جهات الاتصال الخاصة بك فقط يرون صورتك، ومن خلال الدخول على الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم صورة الملف الشخصي.