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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تراجع أسعار الدواجن اليوم

تراجع أسعار الدواجن
تراجع أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، وذلك بعدما أعلنت الدولة عن استيراد 50 ألف طن جديدة من البرازيل، ما أدى إلى إحداث توازن في السوق وتراجع الأسعار  وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية .

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قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أسعار الدواجن ستنخفض كثيرا الفترة القادمة .

وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية له ان السعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، ومع بداية من شهر رمضان الأسعار ستنخفض.

تراجع أسعار الدواجن

و أعلنت الدولة عن استيراد 50 ألف طن جديدة من البرازيل، ما أدى إلى إحداث توازن في السوق وتراجع الأسعار  وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .
سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.
سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

انخفاض مرتقب في أسعار الدواجن 


وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات تليفزيونية ، أن أسعار الدواجن ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، متابعا: “مع بداية من شهر رمضان الأسعار ستنخفض، وهناك نزول في الأسعار النهاردة وبكرة وبعده”.


وقال عبد المنعم خليل، إن الدولة حريصة على صناعة الدواجن والرئيس السيسي مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن في الأسواق وهي جزء من المخزون الاستراتيجي لمصر.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين:"احنا عارفين المخزون والاستهلاك، والسعر العادل هيكون من 62 إلى 65 جنيه، وعايزين نقلل حلقات التداول عشان نحقق السعر العادل".

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع السلع ستكون متوفرة مع دخول شهر رمضان وبدأوا في ضخ الدواجن بالأسواق والأسعار ستستمر في الانخفاض، مشيرا إلى أن هناك وفرة في المعروض من الأزر وسيتم ضخ شحنات جديدة بالأسواق.

تدفق كميات كبيرة 


أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن  هناك تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن والكتكوت خلال الأيام الماضية .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية على “ صدى البلد”،، :" 80% من العملية الإنتاجية للدواجن ترتبط بالأعلاف ومدى توافرها ، ومن الضروري توفير الأعلاف بكميات جيدة"، مضيفا:" استيراد كميات محددة من الدواجن هدفه هو سد الفجوة وهذا  الاستيراد لفترة مؤقتة فقط ".

وتابع ثروت الزيني :"  لن نلجأ لاستيراد كميات كبيرة وهذا لأن إنتاج مصر من الدواجن كبير للغاية".

وأكمل ثورت الزيني :" نشهد انخفاضا حوالي 20 % في أسعار الدواجن و35 % من أسعار الكتكوت بما يشجع المزيد من الإنتاج  المحلي من الدواجن ".

ولفت ثروت الزيني :"  يجب ان نحافظ على المنتج المصري المحلي، والأيام المقبلة تشهد تدفق كميات كبيرة من الدواجن بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ".

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