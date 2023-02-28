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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ” بشكل مفاجئ بعدما هبطت بشكل قاسي خلال اليومين الماضيين ، لتسجل اليوم نحو 73- 74 جنيها في المزرعة بعدما وصلت 65 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو في بعض المحلات اليوم إلى نحو 84 و 85 جنيها.

ارتفاع أسعار البانيه 

وارتفع سعر الكيلو البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم،  ليصل الفارق بين أسعار الأمس واليوم نحو 50 جنيها بين أقل وأعلى سعر ، إذ هبط خلال اليومين الماضيين إلى نحو 150 جنيها للكيلو بحد أدني ، ولكن وصل اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات.

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أسعار الدواجن في المحلات

سعر الفراخ اليوم 

وارتفعت أسعار الدواجن اليوم من جديد ليبدأ سعر الكيلو في المزرعة بنحو 73 وحتى 74 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 76 إلى نحو 85 جنيها. 

الدواجن
أسعار الدواجن في المحلات

الفراخ في رمضان 

وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قد زف بشرى سارة للمصريين خلال الأيام الماضية ، مشيرا أن أسعار الدواجن ستنخفض كثيرا الفترة القادمة .

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات تليفزيونية له ان السعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، ومع بداية من شهر رمضان الأسعار ستنخفض من جديد.

أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن
  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 73 جنيهًا في المزرعة، و76 جنيهًا وقد يصل إلى 85 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 106-112 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 100- 110 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 84- 88 جنيها للكيلو.
أسعار الدواجن في المحلات
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 175- 200 جنيه للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 99 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 60-70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40-50جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الدواجن في المحلات
أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 18: 19جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم 

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير عن  سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 108- 112 جنيهات في المزرعة و 115 و 116 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 105-108 جنيهات في المزرعة، وبين 111-114 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر البيض البلدي بين 115-125 جنيهًا للكرتونة للمستهلك.

 

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