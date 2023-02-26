أسعار الفراخ والبيض اليوم.. تراجع كبير بعد انتشار الدواجن المجمدة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة، حيث انخفضت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا ملحوظا بالأسواق وداخل المزرعة، حيث انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة 50% ليبدأ سعره من 17 جنيها أو أقل ، بعدما وصل سعره إلي 33 جنيه .

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و أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء 20 جنيها بالمزرعة ليبدأ الكيلو من 65 جنيهًا بدلا من 85 جنيها ، وللمستهلك بـ 75 جنيها بدلا من 95 جنيها .

الدواجن البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 75 إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق ، كما حققت الفراخ البلدي سعر 90 جنيهًا للكيلو ، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح من 95 لـ 100 جنيه.

وتتراوح سعر الدواجن الساسو من 72 لـ 82 جنيهًا للكيلو بالمزرعة ، أما الدواجن الأمهات البيضاء يتراوح سعرها بين 69 ل 75 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو البانية بين 150 ل 170 جنيهًا، أما أسعار الوراك فسجل اليوم 80 جنيهًا بالمحلات ، وسعر الأجنحة : 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.