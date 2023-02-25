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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

صدى البلد

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت بعد طرح الدواجن المستوردة في الأسواق،وأضاف السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "سعر الفراخ في المزرعة أمس الأول كان 78 جنيها، أما اليوم فوصل لـ 69 جنيها، أي هناك انخفاض 9 جنيهات".

لذا كشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية فى تصريح خاص لـ صدى البلد، فوائد تناول الفراخ حتى ولو مرة أسبوعياً.

يعد الدجاج مصدرًا مهمًا لبعض الفيتامينات، كفيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي تقوية العظام، إضافة لفيتامين A الذي يُسهم في تحسين البصر، وكذلك فيتامينات B الضرورية لإنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة، أما محتواه من الأملاح المعدنية فيتوزع على الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على تحقيق التوازن بين سوائل الجسم.

 

1-أكدت الدراسات والأبحاث المختلفة، أن أكل لحم الدجاج يسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان وللعلم فإن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وبشكل خاص النوع المصنع منها قد يؤدي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم على المدى البعيد.

2_تعتبر لحوم الدجاج مفيدة جدًا في التحكم في ضغط الدم يُصنف لحم الدجاج مع الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم كأطعمة أساسية للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

3_يمكن تحسين المزاج عن طريق تناول بعض أجنحة الدجاج، حيث تلعب زيادة مستويات الأحماض الأمينية في العقل دورًا حيويًا في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من التوتر. إذا كنت تشعر بالاكتئاب، فإن تناول بعض الدواجن سيزيد من مستويات الأحماض الأمينية السيروتونين في دماغك، ويحسن مزاجك ويقلل من التوتر، ويهدئك للنوم.

4_يقلل من أعراض الدورة الشهرية، حيث يساعد المغنيسيوم وهو عنصر غذائي موجود في الدجاج، على تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ومقاومة التغيرات المزاجية المختلفة التي قد تواجهها المرأة خلال هذه الفترة.

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