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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور في مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين بقرية عليوة دائرة مركز الحسينية ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال "ثروت ا س" 65 سنة مصابا بجرح قطعي بالرأس و "جني ث ا" 10 سنوات مصابة بجرح قطعي بالوجه وكدمة بالعين اليمني و "صباح ع ي" 35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالوجة واليد اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بقرية عليوة دائرة المركز وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية الأجهزة الامنية حادث تصادم سيارة مشاجرة النيابة العامة الرعاية الصحية

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