اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين من الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023

وذكر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، أنه لن يتم عقد اي من امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

حيث أكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، أن الايام من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 هي اجازة عيد الأضحى المبارك ولا تعقد فيها اي امتحانات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين :

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء