اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين
وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين من الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023
وذكر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، أنه لن يتم عقد اي من امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.
حيث أكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، أن الايام من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 هي اجازة عيد الأضحى المبارك ولا تعقد فيها اي امتحانات.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين :
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية
السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى
الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى
الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية
السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى
الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية
اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع
الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية
الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء