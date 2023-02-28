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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين من الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023

وذكر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، أنه لن يتم عقد اي من امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

حيث أكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ، أن الايام من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 هي اجازة عيد الأضحى المبارك ولا تعقد فيها اي امتحانات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين :

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين
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