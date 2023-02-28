شاهد| إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في ألمانيا.. وإصابات بجروح خطيرة

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن إطلاق النار وقع بالقرب من مدرسة مارتينوسشول الابتدائية، لكن لا علاقة له بالمدرسة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، أن إطلاقاً للنار وقع بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة برامش بشمال غرب ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إطلاق النار أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وأفادت بأن الشهود الذين شاهدوا الحادث أبلغوا الشرطة في حوالي الساعة 7.30 صباحا (0630 بتوقيت جرينتش).

وأكدت أن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار بعد ذلك بوقت قصير.