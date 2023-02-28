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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل بعد أن صدمه قطار في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، بعد أن صدمه قطار اثناء عبوره الشريط الحديدي بمزلقان الواسطى جنوب محافظة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، صدمه قطار اثناء عبوره الشريط الحديدي بمزلقان الواسطى جنوب المحافظة.

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وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "احمد ت.ح" 12 عامًا، مقيم قرية أطواب مركز الواسطى، بعد أن صدمه قطار اثناء محاولته عبور الشريط الحديدي، تزامنًأ مع مرور القطار، بمزلقان مدينة الواسطى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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