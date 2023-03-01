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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

محاكمة معيدة جامعية عذبت نجلها وأجبرته على التسول بالدقهلية

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات المنصورة محاكمة معيدة جامعية  فى قضية قيام المتهمة بتعذيب نجلها وإجبارعلى التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجاز الطفل، وعرضت حياته للخطر كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام على جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق فى القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة "إسراء ا. ع."، 29 عامًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت فى نجلها الطفل المجنى عليه "محمد أ. س" 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بههما، وكان ذلك بقصد استغلال المجنى عليه فى أعمال التسول بالطرق العامة وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والنفسية.

يذكر أن الدائرة التى مثلت امامها المتهمة اليوم هى ذات الدائرة التى أصدرت حكمها فى نهاية عام 2021 بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة "معيدة جامعية" بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعد صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها عارية وتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم على الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات.

ومثلت المتهمة "معيدة جامعية" فى نفس قفص الاتهام الذى وقف فيه شقيقها وبعد مرور عام واحد على الواقعة للمحاكمة فى اتهامها بإجبار نجلها على التسول فيما كان تتهم هى شقيقها بمحاولة إجبارها التنازل عن الميراث.

محكمة جنايات المنصورة جنايات المنصورة معيدة جامعية

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