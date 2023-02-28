تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن اهم واخر مستجدات الأحوال الجوية وأخبار الطقس، غدا الأربعاء، وبيان درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

شاهد الفيديو:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يظل بارد خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

كما يشهد نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ليست طبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، لأننا نشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.