آخر كلام| هذه هي الرسوم المفروضة على الزواج

يعتبر إجراء فحوصات ما قبل الزواج، أحد أهم الخطوات التي يجب على الراغبين في الزواج إجرائها، لضمان حياة زوجية صحية للزوجين، وفي وقت سابق لم يكن يهتم بإجرائها الكثيرين، حتى ألزمت وزارة الصحة والسكان المقبلين على الزواج بإجرائها حرصًا على صحة الجميع، فما التفاصيل…

الأوراق المطلوبة لـ الشهادة الطبية لفحوصات ما قبل الزواج

لاستخراج الشهادة الطبية للفحوصات الطبية للشباب المقبلين على الزواج لابد من توافر عدد من الأوراق هي:

بطاقة الرقم القومي للمتقدم

صورة الرقم القومي للطرف الأخر

جواز السفر أو وثيقة لجوء لغير المصريين

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر لغير المصريين

رسوم استخراج الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بشكل رسمي رسوم استخراج الشهادة الطبية لـ فحوصات المقبلين على الزواج، حيث تصل تكلفتها إلى 220 جنيهًا، شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تكلفة تلك الفحوصات على المواطن تكون 180 جنيها، بينما تكون تكلفتها على الدولة 500 جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى 40 جنيها قيمة الفحص الطبي أي يكون الإجمالي 220 جنيه إجمالي التكلفة على الشخص المقبل على الزواج.

كيف يمكن إجراء فحص المقبلين على الزواج

يمكن للراغبين في إجراء فحص ما قبل الزواج، التوجه إلى أقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، البالغ عددها 303 مركز ووحدة رعاية موزعة على محافظات الجمهورية، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج، وذلك قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

يتم استلام نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بـ فحص المقبلين على الزواج خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة تلك النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

هل يؤثر فحص المقبلين على الزواج على إتمام الزيجة؟

يهدف إجراء الكشف الطبي للمقلبين على الزواج للوصول إلى أسرة صحيحة من الناحية البدنية والنفسية والإجتماعية، وفي حالة اكتشاف إصابة أحد المقبلين على الزواج بمرض ما يتم توجيهه إلى أماكن تلقي الخدمة العلاجية، ثم يترك قرار الزواج من عدمه للمقبلين على الزواج، وفقًا لما أكده الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات تليفزيونية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنه في كل الأحوال يحصل المقبل على الزواج على شهادة إجراء الكشف الطبي، سواء كان مُصاب بمرض ما أم لا، حيث أن الغرض من الكشف هو توعية المقبلين على الزواج بحالتهم الصحية وتوجيهم لتلقي الخدمة العلاجية وليس نتيجة الكشف.

قائمة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

من المقرر أن يتم إبلاغ المأذونين والتشديد عليهم بعد إتمام إجراءات الزواج إلا بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تضم قائمة الفحوصات المطلوبة للمقبلين على الزواج 10 تحاليل إضافة إلى الفحص الإكلينيكي لتقييم الحالة الصحية بشكل عام، حيث تشمل القائمة: