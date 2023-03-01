العاصمة الإدارية تستقبل المعماري العالمي ستيفانو بوريه

استقبلت شركة العاصمة الإدارية المعماري العالمي ستيفانو بوريه المتخصص في مجال العمارة المستدامة حيث ألقى المعماري العالمي محاضرة بمقر الشركة بحضور المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واللواء مهندس احمد فهمي المدير العام وعمداء كليات الهندسة والشركات المتخصصة بمجال الاستشارات الهندسية وبرعاية شركة أرك بلان للتطوير العقاري.

وقد استهل المهندس خالد عباس الندوة بإبداء سعادته بهذا المؤتمر الهام ولاسيما مناقشته لمستجدات العمارة المستدامة كأحد أهم أفرع التنمية المستدامة والتي تعتبر توجهاً عاماً للدولة المصرية وليس فقط العاصمة الإدارية .

واستكمل خالد عباس حديثه بأن تلك الندوة تعكس أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي أضحت قبلة للمشاريع و المعماريين العالميين في كافة المجالات وعلى رأسها الاستدامة كما أنها ملتقى للأفكار والإبداع.

من جهته استهل المعماري العالمي ستيفانو بوريه حديثه بالإشادة بما شاهده من إنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أكد بوريه علي ضرورة تضمين مبادئ العمارة المستدامة في كافة الإنشاءات المقرر تنفيذها لما فيه من فوائد لا تحصى في المستقبل حيث ينظر لهذا المجال كاستثمار طويل الأمد ينعكس على جودة حياة القاطنين في المدينة في كافة المناحي الحياتية بما في ذلك المناخ والبيئة والصحة العامة للأفراد.

وقد أشار المعماري العالمي إلى ضرورة النظر في تطبيق الاستزراع الرأسي كأحد أهم سبل استغلال المساحات ونشر ثقافة المساحات الخضراء .