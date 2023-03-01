نادين نسيب رفقة زوجها في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

شاركت الفنانة نادين نسيب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نادين في الصورة رفقة زوجها، وعلقت:"انا وانت".

يذكر أن آخر اعمال نادين نجيم، مسلسل «صالون زهرة 2»، وهو مسلسل درامي كوميدي، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جو بو عيد، وصرح المنتج «صادق الصباح» وتم عرضه علي عبر منصة شاهد VIP ونال إعجاب جمهورها.

يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2» العديد من النجوم، وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.