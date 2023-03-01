رئيس حي شرق بالإسكندرية: نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول

ترّأس اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق أمس جلسة المجلس التنفيذى للحى بحضور إدارة اللجان و المجالس وأعضاء المجلس التنفيذى من الإدارات المختلفة وشركات المرافق ومديري عام الإدارات الخدمية بشرق الإسكندرية.

وخلال انعقاد الجلسة أكد حبيب على أن المواطن هو الأساس في المقام الأول ، قائلا "علينا جميعا أن نتعاون لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، فدورنا الأساسي هو خدمته " ، وأشار إلى أن تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تؤكد على استمرار التكاتف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وطالب حبيب كافة الإدارات المعنية من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي بضرورة التنسيق لاستقبال شهر رمضان المعظم ، من خلال استعدادات المساجد ، وتكثيف الحملات منعا لاستغلال المواطنين والرقابة على توافر السلع والالتزام بالأسعار ، فضلا عن توفير متطلبات الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، وزيادة المعارض التي توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

على الصعيد ذاته أكد رئيس الحي على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الإدارات والجهات المعنية لإزالة أية معوقات وحل المشكلات التى تواجه المواطن بكافة الطرق القانونية والعمل بروح الفريق لتحقيق الإنجازات اللازمة التي تصب في صالح الشارع السكندري .

وخلال الجلسة تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطن السكندرى من الصرف الصحي والطرق والغاز والتعليم ، والصحة والطب البيطري والتموين ، وكذا القوافل الطبية من خلال إدارة شرق الطبية ، فضلا عن مناقشة ملفات النظافة و تطهير الترع و المصارف والتأكيد علي الحفاظ علي مناسيب المياه بالترع و المصارف خلال فصل الشتاء .

كما تم استعراض مجهودات اللجنة الإشرافية لمحو الأمية ، وكذا حملات التربية والتعليم بالتنسيق مع الحي ، لغلق السناتر التعليمية غير المرخصة ، واستعراض دور الإدارة التعليمية في الحد من هذه الظاهرة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور .

